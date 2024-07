Nie przepadacie za słodkimi ciastami z kremami, które przygotowuje się godzinami? Nasza propozycja zajmuje dosłownie kilkanaście minut, a po upieczeniu otrzymujecie mocno kakaowe, wilgotne i delikatnie buraczane ciasto. Idealne do kawy albo owocowej herbaty!

Kakaowe ciasto z burakami

2 średnie buraki

2 jajka

100 g roztopionego masła

100 g roztopionej mlecznej czekolady

150 g mąki pszennej

2 łyżeczka proszku do pieczenia

2 kopiaste łyżki ciemnego kakao

150 g cukru

dżem czereśniowy do dekoracji

Buraki obieramy, myjemy i ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Do tak przygotowanych dodajemy roztrzepane jajka, roztopione masło, roztopioną czekoladę. Dokładnie mieszamy.

Mąkę przesiewamy z kakao i proszkiem do pieczenia, dodajemy cukier i mieszamy. Masę buraczaną łączymy z mąką. Całość przekładamy do tortownicy (ok. 20-21 cm) wyłożonej papierem pergaminowym i pieczemy ok. 60 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni.

Wystudzone ciasto dekorujemy dżemem.

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

Paweł Płaczek - TakeMyCake.eu