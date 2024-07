Biuro podróży oferuje liczne udogodnienia, jak opieka rezydenta i zwykle większe bezpieczeństwo. W przypadku wycieczek last minute można też zaoszczędzić na podróży. Przy wyborze all inclusive turyści mają posiłki i napoje wliczone w cenę. Wycieczki objazdowe jednak są szybkie i pobieżne. Wczasy za granicą organizowane samodzielnie to tańszy wypoczynek. Turysta może dotrzeć w miejsca niedostępne w biurze podróży. Musi być jednak przygotowany na każdą okoliczność.

Wycieczka z biurem podróży jest skierowana głównie do osób, które nie mają czasu lub nie lubią samodzielne załatwiać wszystkich spraw związanych z wyjazdem. Taka organizacja wypoczynku zapewnia pakiet usług łącznie z ubezpieczeniem. Wiele osób w czasie urlopu chce się uwolnić od kolejnych obowiązków i być obsłużonym przez kogoś innego.

Wyjazd z biurem podróży – wady i zalety

Często biuro podróży zapewnia organizację czasu turystom. Jest to duże ułatwienie, ponieważ zwykle zwiedzający mają okazję zobaczyć główne atrakcje miasta lub regionu, do którego wyruszają. Ponadto do plusów korzystania z biura podróży można zaliczyć:

opiekę rezydenta – usługa szczególnie przeznaczona dla osób, które czują się niepewnie w obcym kraju;

korzystną cenę – w przypadku 1-2 tygodniowych wyjazdów w typowo turystyczne miejsca (np. Egipt, Tunezja, Grecja). Wakacje last minute często też są dostępne w bardzo okazjonalnej cenie;

(np. Egipt, Tunezja, Grecja). Wakacje last minute często też są dostępne w bardzo okazjonalnej cenie; zwykle większe bezpieczeństwo – w krajach zagrożonych atakami terrorystycznymi lub z dużą skalą przestępczości o wiele bezpieczniej jest poruszać się w grupie turystycznej ;

; szybkie przygotowanie – jedyne co turysta musi zorganizować to ubranie dopasowane do temperatury, dokumenty i pieniądze. Całą resztą zajmuje się biuro turystyczne;

all inclusive – za większe pieniądze turyści mają jedzenie, picie i rozrywki wliczone w cenę;

przewodnika – podczas wycieczek zagranicznych do słynnych miejsc turystycznych, jak Rzym czy Jerozolima, turyści mogą na bieżąco słuchać opowieści o zwiedzanych obiektach.

Biura turystyczne stanowią jednak znaczne ograniczenie swobody działania. Do głównych wad korzystania z tej usługi zalicza się:

upadłość biura podróży – coraz częściej podczas wypoczynku okazuje się, że biuro, które zapewniło urlop ogłosiło upadłość;

napięty harmonogram – wycieczki objazdowe wiążą się z wczesnym wstawaniem i pobieżnym zwiedzaniem;

rozbieżność oczekiwań – piękne okolice widoczne w katalogu często nie odpowiadają rzeczywistości.

Wyjazd indywidualny – zalety i wady

Największą korzyścią z podróży na własną rękę jest wolność wyboru. Turysta może w każdej chwili się zatrzymać w najlepszym dla niego miejscu i podziwiać widoki. Ponadto zalety podróży na własną rękę to:

elastyczność w planowaniu kosztów – można redukować koszty poprzez tańsze loty , rezygnację z dużego bagażu lub zaoszczędzenie na biletach turystycznych;

, rezygnację z dużego bagażu lub zaoszczędzenie na biletach turystycznych; turysta może dotrzeć w miejsca, gdzie nie docierają biura podróży;

oszczędność pieniędzy – można zdobyć darmowy nocleg u tubylca w domu na stronach oferujących pomoc podróżnym (np. w ramach ruchu społecznościowego couchsurfing);

lepsza nauka języków obcych – poruszając się na własną rękę za granicą, turysta jest zmuszony do mówienia w obcym języku;

poznanie kultury i zwyczajów danego kraju. Osoby zapoznane w pubach lub restauracjach często pokazują miejsca, gdzie zwykli turyści nie mają szansy dotrzeć.

Wady podróży indywidualnej skupiają się wokół nieprzewidywalności takiego zwiedzania. Turysta musi być przygotowany na każdą okoliczność. Czasami zdarzają się problemy z noclegiem lub transportem. Można też trafić w niewłaściwe miejsca, przez co jest szansa narażenia się tubylcom. W przypadku ewentualnych trudności, jak kradzież lub choroba, trzeba radzić sobie samemu.