Weronika Sowa w ostatnim czasie nie miała łatwo. Ukochana Friza poddała się m.in. korekcie uśmiechu, mimo że na swoich filmach podkreślała, że wraca do naturalnej wersji, dlatego nagła zmiana w wyglądzie wywołała ogromne kontrowersje, a influencerka musiała zmierzyć się z hejtem. Po fali komentarzy, że Weronika "wygląda na 40 lat", celebrytka postanowiła podzielić się naturalnymi kadrami.

Weronika Sowa i Karol Wiśniewski tworzą jedną z najpopularniejszych par w mediach społecznościowych i już od kilku lat pokazują, jak wygląda ich wspólne życie. Ich fani byli świadkami m.in. kupna wspólnej nieruchomości, ich zaręczyn na wyspie Rodos, a także przyjścia na świat córeczki Wersow i Friza - Mai.

Weronika Sowa nie boi się, eksperymentować ze swoim wyglądam, influencerka przeszła m.in. operację piersi, a także kilkukrotnie powiększyła usta i przedłużała włosy, jednak w ostatnim czasie Wersow zapowiedziała powrót do naturalności, po czym zdecydowała się na metamorfozę uśmiechu. Fani zarzucali narzeczonej Friza, że już nie przypomina siebie, a Weronika Sowa, która zazwyczaj dodawała na swój Instagram idealne zdjęcia z sesji zdjęciowych, zdecydowała się w końcu podzielić naturalnymi kadrami! Fani są pod wrażeniem.

Weronika Sowa napisała na swoim profilu na Instagramie, że postanowiła podzielić się z fanami wyjątkowymi dla niej kadrami z najbliższymi osobami — córeczką Mają i jej ukochanym dziadkiem.

Postanowiłam traktować mój Instagram jako pamiętnik i album z wyjątkowymi wspomnieniami w jednym. (Będę wrzucać więcej 'dla mnie' wyjątkowych fot, które mogą nie zebrać tyle like co zwykle - ale nie o to w tym wszystkim chodzi.)

- napisała.