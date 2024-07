Gotowane szparagi polane podsmażoną na maśle bułką tartą to jeden z najprostszych i zarazem najsmaczniejszych pomysłów na to warzywo. Tak przygotowane szparagi mogą stanowić przystawkę do obiadu, mogą też być daniem głównym. Podaje się je z purée ziemniaczanym albo z sadzonym jajkiem.

Reklama

Aby białe szparagi nie były twarde i gorzkawe, należy dokładnie je obrać, zostawiając tylko główkę. Szparagi zielone nie wymagają obierania, są bardziej miękkie i delikatniejsze od białych.

Jak gotować szparagi, żeby były sprężyste i smaczne?

Najpopularniejsze szparagi białe przed ugotowaniem należy dokładnie obrać ze skórki. Warto robić to od góry do dołu. Obieranie zaczyna się pod główką, ponieważ tylko ona, jako jedyna część warzywa, nie wymaga obierania. Przy obieraniu należy odciąć twarde końcówki, wyciąć wszelkie zgrubienia i pozbyć się łykowatych elementów. Szparagi zielone nie wymagają obierania, są delikatniejsze w smaku od białych. Często wystarczy tylko odciąć ich zgrubiałe części.

Zobacz także

Szparagi niewłaściwie gotowane mogą tracić swoją sprężystość, być gorzkie albo mdłe w smaku. Żeby warzywa zachowały swoje walory smakowe, powinny być gotowane maksymalnie przez 8-10 minut we wrzącej wodzie albo na parze przez ok. 15 minut od momentu zagotowania się wody w garnku. Szparagi zielone gotuje się krócej: do 4 minut we wrzącej wodzie i do 10 minut na parze.

Szparagów nie można przechowywać dłużej niż przez 3 dni od zakupu. Powinno się je trzymać w lodówce, owinięte w wilgotną ściereczkę lub ręcznik papierowy.

Jak przygotować szparagi z bułką tartą

Składniki:

pęczek białych szparagów,

3-4 łyżki bułki tartej,

ok. 50 g masła,

sól.

Czas przygotowania: 15-20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

szparagi obierz i ugotuj na parze albo we wrzącej, osolonej wodzie,

po ugotowaniu odcedź je i opłucz zimną wodą,

na patelni rozpuść masło,

do masła dodaj bułkę tartą,

podsmaż bułkę na maśle (powinna się lekko zarumienić),

wyłóż szparagi na talerz i polej je masłem z bułką.

Z czym podawać szparagi w bułce tartej

Szparagi z bułką tartą można podawać z jajkiem sadzonym, z purée ziemniaczanym oraz z kompozycją sałat. Szparagi można np. ułożyć na liściu sałaty i dopiero wtedy polać masłem. Danie warto udekorować posiekaną natką pietruszki, koperkiem, szczypiorkiem albo pomidorkami koktajlowymi.

Smacznego!