Zniknięcie księżnej Kate z przestrzeni publicznej urosło do rangi dramy międzynarodowej. Zaczęły się piętrzyć teorie spiskowe już nie tylko na temat powodów jej wizyty w szpitalu ale także domniemanej zdrady księcia Williama. W końcu księżna Walii postanowiła przerwać milczenie, a to co powiedziało zmroziło opinię publiczną. Księżna Kate przyznała, że ma nowotwór. Teraz będzie się skupiać na leczeniu by jak najszybciej powrócić do pełni sił. W mediach pojawiają się doniesienia na temat dzieci księżnej Kate i księcia Williama:

Zasadniczo ''owiną dzieci kocem ochronnym'', aby pomóc je chronić - zdradza ekspert cytowany przez The Mirror.

Księżna Kate walczy z nowotworem. "Istotne, aby dzieci były pod szczególną opieką"

Księżna Kate wyznaniem o raku poruszyła cały świat. Początkowo starała się trzymać wszystko w tajemnicy, jednak gdy jej nieobecność podczas publicznych wystąpień i wieści o pobycie w szpitalu, przybrały formę krzywdzących całą rodzinę plotek, postanowiła zabrać głos. Żona księcia Williama poddała się chemioterapii i aktualnie skupia się na leczeniu. Księżna Kate nie od razu powiedziała dzieciom o chorobie. "Zajęło nam trochę czasu, aby wyjaśnić wszystko George'owi, Charlotte i Louisowi w odpowiedni dla nich sposób i zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze" - mówiła w swoim oświadczeniu. Jak dzieci księcia i księżnej Walli poradzą sobie w trudnej sytuacji rodzinnej? Biograf królewski Duncan Larcombe w rozmowie "The Mirror" przyznał, że uważa, że opieką nad dziećmi zajmą się rodzice Kate:

Myślę, że Carole i Michael będą bardzo wspierać rodzinę. Myślę, że oni sami zostali poinformowani o (raku przyp.red.) wtedy, gdy poinformowano o tym Kate i odegrali ważną rolę we wspieraniu rodziny w tym czasie

Ekspert twierdzi, że rodzice księżnej Kate staną na wysokości zadania nie tylko względem córki, ale również jej ukochanych dzieci, które zwłaszcza teraz potrzebują szczególnej opieki:

Zgromadzą się wokół niej, zwłaszcza wśród najmłodszych członków rodziny. Carole i Michael zasadniczo ''owiną dzieci kocem ochronnym'', aby pomóc je chronić. W czasach takich jak te, dla Kate jest to niezwykle ważne. Istotne, aby dzieci były pod szczególną opieką - mówił Duncan Larcombe.

Księżna Kate po wygłoszeniu oświadczenia opuściła Windsor. Według angielskich mediów żona księcia Williama przebywa aktualnie w drugim domu, Anmer Hall w Norfolk, gdzie spędza czas z najbliższymi i skupia się na swoim zdrowiu.

