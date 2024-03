Dziś Roksana Węgiel jest szczęśliwie zakochana w Kevinie Mgleju, z którym już w tym roku ma stanąć na ślubnym kobiercu. Mało kto jednak pamięta, że na początku swojej kariery, jako jeszcze dziewczynka, była związana z kimś innym. Chłopak, podobnie zresztą jak Roxie, jest dziś nie do poznania! Sami spójrzcie!

Tuż po zwycięstwie w "The Voice Kids" Roksana Węgiel została naszą reprezentantką na Eurowizji Junior... było to w 2018 roku! Podczas tej samej edycji Białoruś reprezentował niejaki Daniel Yastremski, który jak wiadomo, przegrał z naszą rodaczką. Mimo to Roxie i Daniel nawiązali bliższy kontakt.

Często ze sobą rozmawiali i w wolnej chwili starali się spotykać. Po niedługim czasie zostali parą, a Roksana tak mówiła o nim w jednym z wywiadów: