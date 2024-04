Justyna Steczkowska wybrała się w dość oryginalnej stylizacji do piekarni. Wszystko zostało uwiecznione na zdjęciach paparazzi, którzy przyłapali gwiazdę podczas zakupów. To jednak nie wszystko, bo zauważyli coś jeszcze. Okazuje się, że artystka na czas zakupów swojego SUV-a zaparkowała na ulicy. Zobaczcie wszystkie zdjęcia!

Reklama

Justyna Steczkowska w ultrakrótkich szortach poszła po bułki. Wyszło odważnie

Justyna Steczkowska jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd, a swoimi stylizacjami zawsze wzbudza zainteresowanie i zachwyt. Gwiazda chroni swoje życie prywatne, a jej codzienne zdjęcia to rzadkość, dlatego jest łakomym kąskiem dla paparazzi. Tym razem fotoreporterom udało się przyłapać piosenkarkę w drodze do piekarni. Artystka zaparkowała swoje Volvo na ulicy i wybrała się po pieczywo. Jedną z bułek gwiazda zjadła w drodze do auta, a tymczasem uwagę zwraca odważna stylizacja Justyny Steczkowskiej. Artystka wybrała naprawdę krótkie szorty z przetarciami z przodu i zestawiła je z wężowymi kozakami na szpilce. Wyszło ekstrawagancko i wygląda na to, że Justyna Steczkowska nie może się już doczekać ciepłej, wiosennej pogody... Sami zobaczcie!

Reklama

Zobacz także: Steczkowska zdradziła, z czym musiała mierzyć się jej mama: "Opieka społeczna przychodziła co jakiś czas"