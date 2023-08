Jedna z najbadziej kontrowersyjnych par w ostatniej edycji "Love Island" zdecydowanie lepiej dogaduje się po programie. Ania i Włodek są obecnie w szczęśliwym związku, i zaczynają wspólne życie razem. Dwa tygodnie temu, para zamieszkała ze sobą. Teraz fani pytają Włodka jak mu się mieszka z Anią i czy często się kłócą. Zobaczcie co odpowiedział! "Love Island 5": Włodek wyznaje, jak się mieszka się z Anią Historia miłości Ani i Włodka była burzliwa w "Love Island" . Włodek, który od razu był pewien, że to właśnie z Anią chce tworzyć parę musiał wykazać się cierpliwością w stosunku do swojej partnerki, u której uczucia przyszły dopiero później. Po finale "Love Island" Ania i Włodek oficjalnie zostali parą i zaczęli dzielić się z fanami tajemnicą ich szczęścia. Jakiś czas temu ogłosili szczęśliwą nowinę. Ania i Włodek z "Love Island" zamieszkali razem . Teraz fani pytają Włodka jak mu się mieszka z Anią. Ku zdziwieniu, szczególnie tych internautów, którzy krytykowali Anię w sieci, Włodek jest bardzo zadowolony z podjętej przez nich wspólnie decyzji. Uważam, że to była dobrze podjęte decyzja, gdyż dzieliła nas duża odległość, a z każdą chwilą tęskniliśmy za sobą coraz bardziej - wyznał Włodek. Włodek powiedział także, że życie z Anią w jednym mieszkaniu nigdy nie jest nudne a on zauważa to nawet codziennych obowiązkach. Jak widać na załączonym filmiku u nas nigdy nie jest nudno i nawet zwykłe sprzątania robimy taneczny krokiem. Decyzja o wspólnym zamieszkaniu jak najbardziej na plus - napisał Włodek na Instagramie. Zobacz także: "Love Island": Czy to koniec związku Mikołaja i Patrycji?! Wymowne komentarze pod nowym zdjęciem Uczestnik "Love Island" wszedł do programu z jedną zasadą:...