Chore stawy wymagają szczególnej troski, która przejawia się m.in. w wyborze bezpiecznego sportu. Osoby, które narzekają na bóle stawów powinny zrezygnować m.in. z biegania, jeżdżenia na nartach na rzecz pływania i jazdy na rowerze. Przed każdymi ćwiczeniami należy wykonać rozgrzewkę.

Reklama

Chore stawy – najlepsze sporty

Stawy to połączenia kości, które zapewniają im stabilność i ruchomość. Kłopoty ze stawami mogą pojawić się u osób w różnym wieku. Na dolegliwości stawowe narzekają coraz częściej młodzi ludzie. Wśród młodych problemy ze stawami są zwykle spowodowane urazami mechanicznymi. Jeśli doszło do uszkodzenia stawu, najlepsze będą sporty odciążające stawy. Są to:

1. Pływanie – sport, który można wykonywać bez względu na płeć, wiek, kondycję. Woda niweluje ból, umożliwia wykonywanie ruchów, które bez jej pomocy nie byłyby możliwe dla wielu osób. Ortopedzi zachęcają do regularnego pływania, by poprawić kondycję stawów, ale również zrelaksować się. Aby wzmocnić odcinek lędźwiowy kręgosłupa, najlepiej pływać stylem grzbietowym lub kraulem, na skoliozę pomoże żabka (szczególnie kryta), zaś żabka na plecach jest idealna dla osób, które cierpią na schorzenia bioder i kolan.

2. Rower – to kolejny sport odciążający stawy. Jazda na rowerze zwiększa lub przywraca zakres ruchu w stawach oraz zmniejsza ból i zapobiega urazom. Należy zwrócić uwagę, by plecy były lekko wychylone do przodu (siodełko nie może być ani zbyt wysoko, ani zbyt nisko, siedząc powinno się dotykać podłoża jedynie czubkami palców). Rower powinien mieć dobrą amortyzację, aby nie narażać kręgosłupa na przeciążenia.

Zobacz także

3. Szybki spacer – im szybszy, tym bardziej intensywna praca mięśni, by utrzymać prawidłową postawę ciała. Podczas szybkiego spaceru należy zadbać o odpowiednie obuwie z amortyzującą podeszwą.

Reklama

Zupełnie zrezygnuj ze sportów obciążających stawy, np. biegania, pilatesu, sportów walki, ponieważ mogą one pogorszyć stan stawów i uszkodzić chrząstkę.