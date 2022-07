Małgorzata Rozenek dzieli się swoim szczęściem za sprawą Instagrama! To właśnie tam wylądowały liczne kadry z jej nowego królestwa. Tylko spójrzcie na tą kuchnię. A salon to prawdziwa bajka!

W ostatnim czasie życie Małgorzaty Rozenek obracało się wokół przeprowadzki do nowego domu. Teraz wreszcie "Perfekcyjna Pani domu" mogła się pochwalić licznymi kadrami z ogromnej willi. Nie tylko ona jest zachwycona nowymi wnętrzami, ale także jej fani. Gwiazda właśnie udostępniła filmik na swoim Instagramie, na którym możemy zobaczyć między innymi kuchnię oraz salon w nowej willi państwa Majdanów. Musicie to zobaczyć! Małgorzata Rozenek chwali się nowym domem. Kuchnia zjawiskowa! W środowy poranek 29 czerwca, żona Radosława Majdana zaskoczyła swoich fanów radosną nowiną. Jak się okazało, Małgorzata Rozenek razem z rodziną przeprowadziła się do nowej willi ! Zadowolona gwiazda przekazała tę wiadomość ze swojej nowej, przestronnej kuchni. Z chęcią także podzieliła się ze swoimi fanami kulisami tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest przeprowadzka - jak się jednak okazało, wcale nie było łatwo spakować tak wiele rzeczy i potrzebna była pomoc specjalistycznej ekipy. Teraz natomiast na Instagramie Małgorzaty Rozenek wylądowały kolejne kadry z nowej willi. Pomimo zmęczenia, natłoku pracy i zaangażowania, jaki rodzinę Majdanów czeka w nowym lokum, "Perfekcyjna Pani domu" nie traci poczucia humoru. Na jej Instagramie czytamy: - Co tu się dzieje!!! 😁😁😁 właśnie się zaczęło, jedno z największych logistycznych wyzwań naszego życia😁👍🏡🧚🏼‍♂️ nie jesteśmy sami 💪🏼 🙏 to daje nadzieje, że skończymy jeszcze w tym stuleciu 🤣 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek)...