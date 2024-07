Lekkie przekąski to rozwiązanie, które wymaga chwili przygotowania, ale zawiera wiele cennych składników odżywczych. Poniżej kilka pomysłów na lekkie przekąski. Część z nich wymaga chwili przygotowania, część jest gotowa do zjedzenia od razu.

Blender w akcji, czyli pyszny koktajl

Koktajl to szybka i zdrowa lekka przekąska. Można użyć ulubionych warzyw i owoców. Możliwości połączenia są ograniczone tylko wyobraźnią. W sezonie świetnie sprawdzi się ogórek z kefirem i miętą do smaku, w opcji bardziej owocowej – jagody z bananem i zarodkami pszennymi rozcieńczone wodą źródlaną. Eksperymentować można ze smakiem, kolorem, konsystencją i dodatkami.

Garść chrupiących wartości odżywczych

Orzechy, pomimo iż dość kaloryczne, powinny znaleźć się w diecie, gdyż dostarczają cennych dla organizmu składników odżywczych. Zatem jedzone z umiarem będą służyły jako wartościowa, lekka przekąska. Do wyboru jest ich wiele: migdały, orzechy nerkowca, orzechy włoskie, laskowe czy ziemne. Wybrać należy te bez dodatku soli i bez panierki.

Owocowo w sam raz na lekkie danie

Niezastąpione w przegryzieniu czegoś na szybko i bez przygotowania są owoce. Dzięki zawartości błonnika sprzyjać będą trawieniu. Anglicy zwykli mawiać, że kto dziennie zjada jedno jabłko, nie musi korzystać z pomocy lekarzy. Zatem zawsze dobrze mieć pod ręką jabłko, banana lub inny ulubiony owoc.

Naturalnie jogurt z ulubionym dodatkiem

Jogurt naturalny jest pomysłem na lekką przekąskę, można urozmaicić jego smak ulubionym owocem (świeżym lub suszonym) albo odrobiną miodu. Zdrowo, lekko i smacznie.

Lekko pozwijana lekka przekąska

Sajgonki są znane każdemu, ale nie każdy wie o spring rolls, czyli lekkiej i zdrowej przekąsce, która dodatkowo elegancko się prezentuje, więc można zabrać ją ze sobą na przykład do pracy. To, co znajdzie się w ruloniku otoczonym papierem ryżowym zależy od upodobań – może to być farsz ze świeżych lub gotowanych warzyw, ale sprawdzi się również słodka owocowa wersja spring rollsów.

W dobrze zbilansowanej diecie i zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia w ciągu dnia powinno znaleźć się czas i miejsce dla pięciu lub sześciu posiłków, a taka lekka przekąska świetnie sprawdza się pomiędzy głównymi posiłkami.