Julia Wieniawa idealnie wykorzystuje swoje pięć minut. Produkcje filmowe, branża muzyczna, a także zasiadanie w jury "Mam Talent" to tylko niektóre z zajęć młodej celebrytki. Ostatnio na profilu Wieniawy możemy zobaczyć również, że intensywnie wzięła się za treningi.

Julia Wieniawa już niedługo kolejny raz pojawi się na dużym ekranie. Aktorka wystąpi w nowym filmie reżysera m.in. "Listów do M." oraz "Znachora" Mariusza Kuczewskiego. Oprócz Wieniawy w filmie zobaczyć będzie można takie osoby jak:

Produkcja zapowiada się bardzo ciekawie. W szczególności rola Julii Wieniawy jest intrygująca, gdyż zagra ona kobietę w ciąży. W sieci już pojawiły się zdjęcia Julii z ciężarnym brzuszkiem, który oczywiście jest jedynie na potrzeby filmu. W rozmowie z Se.pl gwiazda opowiedziała, że jest to jej pierwsza rola kobiety w ciąży. Wyjawiła również, jak czuje się z brzuszkiem.

Na razie się przyzwyczajam do mojego nowego brzuszka. Jest to moja pierwsza rola kobiety ciężarnej. Teraz mam 'na sobie' sześć miesięcy, potem będę miała dziewięć miesięcy. Jeszcze scena po porodzie. Także jest ciekawie

Na razie się przyzwyczajam do mojego nowego brzuszka. Jest to moja pierwsza rola kobiety ciężarnej. Teraz mam 'na sobie' sześć miesięcy, potem będę miała dziewięć miesięcy. Jeszcze scena po porodzie. Także jest ciekawie

Zobacz także: Znana aktorka w objęciach Nikodema Rozbickiego. Urodzin nie spędził z Julią Wieniawą

Widać, że aktorka cieszy się z nowej innej niż dotychczas roli w filmie "Dalej jazda!". Jednak jak wspomina, to jeszcze nie czas na odzwierciedlenie tej roli w realnym życiu.

Zobacz także

Okazuje się, że nawet jak się jest w ciąży na niby, z przyczepionym brzuchem, to od razu ma się w sobie więcej empatii, jakiejś delikatności. Więc nie muszę tego szukać w sobie, żeby grać. Tylko to przychodzi z tym brzuchem. Co ciekawe dopiero kilka godzin go noszę i ciągle mam ochotę iść do toalety, podobnie jak kobiety w ciąży

- zażartowała Wieniawa w rozmowie z PAP Life.