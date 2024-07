Kalorii w hamburgerze jest bardzo dużo. Ich liczba zwiększana jest przez kolejne porcje sosów oraz dodatki typu bekon lub ser żółty. Według dietetyków kalorycznych burgerów nie należy jeść częściej niż raz w miesiącu.

Reklama

Hamburgery i burgery, czyli okrągłe kotlety w bułkach z dodatkiem warzyw

Burgery i hamburgery to rodzaj mięsa (najczęściej wołowego) uformowanego w płaski okrągły placek i usmażonego lub upieczonego na grillu. Klasyczny hamburger wołowy umieszczany jest pomiędzy poprzecznie przeciętą przypieczoną bułkę. Dopełnienie hamburgera stanowią dodatki takie jak warzywa – sałata, pomidor, ogórek konserwowy oraz sosy – ketchup i sos majonezowo-musztardowy. Często dodatkiem hamburgera jest także grillowany na chrupiąco bekon. W restauracjach, pubach i barach z fast foodami dostępne są burgery i hamburgery w różnych wydaniach, np. hawajski – z ananasem, cheeseburger – z dodatkiem sera żółtego, chickenburger - hamburger z mięsa drobiowego lub fishburger – hamburger z mięsa rybnego.

Kalorie w hamburgerach

Kalorie w burgerach pochodzą z tłuszczu, który jest przekształcany przez organizm w tkankę tłuszczową. Wartość energetyczną, czyli liczbę kalorii w hamburgerze można określić szacunkowo, ponieważ do konkretnego określenia liczby kalorii burgera konieczna jest dokładna gramatura składników. Klasyczny hamburger ma ok. 655 kcal. Kalorii w burgerze z dodatkiem sera żółtego i bekonu jest w sumie ok. 850. Bułka pszenna to źródło ok. 160 kcal, 2 plasterki żółtego sera to ok. 160 kcal, w hamburgerze wołowym jest ok. 390 kcal. Decydując się na chrupiący bekon wkładany do hamburgera dostarczamy organizmowi kolejnych 100 kcal, a dwie łyżeczki sosu barbecue to ok. 40 kcal.

Skutki częstego jedzenia hamburgerów – miażdżyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze

Według opinii dietetyków należy unikać dań wysoko przetworzonych i typu fast food. Kwestia ta nie dotyczy tylko osób, które dbają o linię ale też osób o prawidłowej masie ciała. Zbyt częste jedzenie bogatych w tłuszcz hamburgerów może być przyczyną otłuszczenia narządów i zaburzenia gospodarki lipidowej. W przyszłości skutkuje to np. miażdżycą, otyłością lub nadciśnieniem tętniczym. Zwolennicy hamburgerów nie powinni ich jeść częściej niż raz w miesiącu.

Jak wybrać hamburgera?

Ze względu na wysoką zawartość kalorii w hamburgerze decydując się na jego zakup należy ograniczyć liczbę dodatkowych kalorii. Warto zamiast bułki pszennej wybierać bułkę pełnoziarnistą lub orkiszową. Kaloryczny hamburger wołowy można zamienić na hamburgera z indyka lub drobiowy. Zdrowszą wersją mięsa będzie mięso grillowane, zamiast smażonego. Rezygnując ze smażonych w wysokim tłuszczu frytek można wybrać dodatkową porcję warzyw. Aby kontrolować ilość sosu dodawanego do hamburgera można poprosić o podanie go w osobnym pojemniku.

Zobacz także