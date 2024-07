Puree (z fr. purée – oczyszczony) to rozdrobnione warzywa, najczęściej korzeniowe lub strączkowe. Ma aksamitną konsystencję i w zależności od preferencji może mieć wyczuwalne cząstki jarzyn lub być nienagannie jedwabiste. Puree świetnie smakuje w wersji ziemniaczanej, marchewkowej, kalafiorowej, a nawet groszkowej czy buraczanej.

Puree można podać jako dodatek do dania głównego lub samodzielną przekąskę czy przystawkę. Bardzo dekoracyjnym i oryginalnym pomysłem jest nałożenie potrawy na talerz za pomocą łyżki do lodów lub uformowanie z niego kształtów przy użyciu foremek do ciastek.

Rady:

Warzywa możesz rozdrabniać blenderem, praską, ubijaczką do ziemniaków, a nawet widelcem. Ostatni sposób jest najlepszy, jeżeli konsystencja ma mieć grudki.

Warzywa na puree możesz ugotować we wrzątku, bulionie, uparować, udusić, usmażyć lub upiec. Każda opcja jest znakomita, przy czym pieczone warzywa mają najbardziej wyrazisty smak. Ponadto w czasie pieczenia możesz posypać np. marchew ulubionymi przyprawami i dodać czosnek, wówczas twoje puree będzie miało wyjątkowy aromat.

Do zagęszczenia zbyt rzadkiego puree możesz użyć mąki kukurydzianej, skrobi ziemniaczanej, mąki kokosowej lub pokruszonego chleba. Pamiętaj, że zbyt duża ilość zagęstnika spowoduje zmniejszenie intensywności smaku potrawy, dlatego jest to też dobry sposób w przypadku, gdy dodasz za dużo soli lub pikantnych dodatków.

Przepis na biało-zielone puree ziemniaczano-koperkowe

Składniki na około 4 porcje:

pół kilograma młodych ziemniaków,

duży pęczek drobno posiekanego koperku,

łyżeczka soli,

łyżka masła klarowanego,

łyżka jogurtu greckiego,

szczypta świeżo mielonego białego pieprzu.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz ziemniaki i ugotuj je w osolonym wrzątku do miękkości. Odcedź i zostaw w garnku, by odparował nadmiar wody.

Dodaj pozostałe składniki i ugnieć wszystko na gładką masę, używając tłuczka do ziemniaków.

Przygotowane w ten sposób puree ziemniaczane jest idealnym dodatkiem do jajka sadzonego lub kotletów z cukinii.

Przepis na słodko-pikantne wegańskie puree z marchewki

Składniki na około 4 porcje:

pół kilograma młodej marchwi,

sok z połowy cytryny,

1 łyżeczka miodu,

1 łyżka oleju kokosowego nierafinowanego,

pół łyżeczki sproszkowanego chili,

1 łyżeczka soli.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz, pokrój na mniejsze cząstki i upiecz marchew do miękkości (przez około 15 minut) w piekarniku nastawionym na 180 stopni Celsjusza.

Upieczoną marchew połącz ze wszystkimi składnikami i dokładnie zblenduj na aksamitny krem.

Puree z marchewki jest bardzo dekoracyjne i doskonale smakuje jako dodatek do czipsów z jarmużu oraz wytrawnych tart.

Puszyste puree z kalafiora - przepis

Składniki na około 5 porcji:

pół główki dużego kalafiora podzielonego na małe różyczki,

łyżka masła,

3-4 łyżki mleka, najlepiej 3,5%,

5 łyżek śmietany 12%,

1 łyżeczka soli,

szczypta pieprzu.

Czas przygotowania: 45 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Kalafiorowe różyczki rozdrobnij, a twardsze części drobno pokrój.

Na dużej patelni rozpuść masło, wsyp kalafior i podsmaż przez około 5 minut na małym ogniu, często mieszając.

Wlej mleko, dodaj sól i duś różyczki pod przykryciem przez 10 minut.

Dodaj śmietanę, wymieszaj całość, wsyp pieprz i podgrzewaj do momentu, gdy kalafior będzie bardzo miękki.

Zblenduj wszystko na aksamitną masę.

Puree ze smażonego, młodego kalafiora to doskonały dodatek do surówki z rzodkiewki oraz kotletów ziemniaczanych. Kalafiorowy mus doskonale smakuje ze świeżym koperkiem i po ostudzeniu nadaje się również do smarowania pieczywa.