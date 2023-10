Marka Duplo jest obecna wszędzie tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy dla polskiej mody. Nie mogło więc zabraknąć jej podczas Party Fashion Night 2023! W ramach projektu Duplo Inspiruje (#duploinspiruje) od wielu lat wspiera młode pokolenie projektantów, a także współpracuje z dobrze już znanymi i cenionymi w świecie mody nazwiskami. Tym samym zachęca artystów do wyrażania siebie w sposób kreatywny, nowatorski i niebanalny. To dzięki niej poznaliśmy bliżej Maję Pilarek.

Jak świat Duplo widzi zdolna projektantka?

Jeśli jeszcze nie słyszeliście o Mai Pilarek, koniecznie nadróbcie zaległości! Artystka ma na koncie wiele sukcesów, ale wierzymy, że najlepsze dopiero przed nią. Projektowaniem zajmuje się od 2017 roku, czyli od momentu rozpoczęcia studiów w łódzkiej ASP. Przez sześć lat zdobyła mnóstwo wiedzy i nagród dla młodych projektantów, takich jak: Złota Nitka, Fashion Designer Awards, Arts of Fashion, OFF Fashion czy Apolda European Design Awards. Została zwyciężczynią gali Debiuty oraz Gali Dyplomowej, gdzie otrzymała nagrody za najlepszy dyplom licencjacki i magisterski.

mat. prasowe

Myślicie, że to już wszystko? Nic bardziej mylnego! Maja Pilarek była wielokrotnie wymieniana wśród najbardziej obiecujących polskich młodych projektantów i doceniona przez takie magazyny jak: Elle, Vouge, Wysokie Obcasy extra oraz Fashion Magazine. Została też nominowana do Elle Style Awards 2023 w kategorii Odkrycie Roku. W ubiegłym roku ukończyła studia i od razu zajęła się tworzeniem własnej marki. Kilka dni przed Party Fashion Night miała okazję zaprezentować swoją najnowszą kolekcję podczas Budapest Central European Awards. Party Fashion Night to kolejne doświadczenie, które projektantka zapamięta na długo.

Adrian Stykowski

„Był to bardzo intensywny i pracowity czas, ale dostałam dużo wsparcia i jestem wdzięczna marce Duplo za zaufanie oraz możliwość pokazania swoich projektów na tak ważnym wydarzeniu” – podkreśla w rozmowie z nami Maja Pilarek.

Maja Pilarek

W kolekcji inspirowanej batonikiem Duplo połączyła charakterystyczną dla niego teksturę z tematem odbicia, a także towarzyszącej mu multiplikacji.

„Motywy te przełożyłam na wzory druków oraz wycięć w tkaninie. Elegancki i wyrazisty charakter batonika podkreśla wykorzystanie różnych odcieni czerwieni w połączeniu z kolorem czekoladowym” – dodaje artystka.

Maja Pilarek

Projektantka stworzyła pięć modeli, które goście Party Fashion Night 2023 zapamiętają na długo.

„Dzięki takiej liczbie projektów mogłam ukazać swoją koncepcję” – tłumaczy.

Maja Pilarek

My jesteśmy zachwyceni! Uwielbiamy odkrywać wraz z marką DUPLO prawdziwe talenty.