HBO oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie castingu do nowego serialu o Harrym Potterze, który ma być wierną adaptacją słynnych książek J.K. Rowling. Poszukiwani są młodzi aktorzy w wieku od 9 do 11 lat, by zagrać role Harry'ego, Rona i Hermiony. Casting obejmuje dzieci z Wielkiej Brytanii i Irlandii, podkreślając znaczenie różnorodności. Produkcja ma na celu stworzenie inkluzywnej obsady, która odda ducha magicznego świata.

Reklama

Rusza casting HBO do nowego serialu o Harrym Potterze

HBO planuje stworzyć wielosezonowy serial, który będzie bardziej szczegółową adaptacją książek niż poprzednie filmy. Każdy sezon ma odwzorowywać wydarzenia z jednej książki, co pozwoli na wierniejsze przedstawienie historii i głębsze rozwinięcie postaci. Twórcy serialu podkreślają, że chcą, by była to produkcja różnorodna, otwarta na talenty niezależnie od rasy, płci czy orientacji seksualnej.

Casting skierowany jest do dzieci z Wielkiej Brytanii i Irlandii, które do kwietnia 2025 roku będą miały od 9 do 11 lat. Proces obejmuje wieloetapowe przesłuchania, a twórcy szukają osób, które oddadzą autentyzm postaci i pasję do aktorstwa. To wyjątkowa szansa dla młodych talentów, by wejść do świata magii i wcielić się w ikoniczne role.

Serial będzie dostępny na platformach HBO oraz Max. Chociaż oficjalna data premiery nie została jeszcze podana, oczekuje się, że pierwsze odcinki mogą pojawić się w 2025 roku. Fani na całym świecie czekają z niecierpliwością na nową adaptację, która ma wprowadzić Harry'ego Pottera do nowego pokolenia widzów.

znana ze swojej pracy przy takich produkcjach jak "Sukcesja" i "Obsesja Eve". Za reżyserię wielu odcinków odpowiada Mark Mylod, również związany z "Sukcesją", a także z serialami "Gra o tron" i "The Last of Us". Obie te osoby mają bogate doświadczenie w tworzeniu wysokiej jakości produkcji telewizyjnych, co podkreśla ambicje twórców związane z nową adaptacją magicznego świata J.K. Rowling.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Kulig i Kulesza w nowych odsłonach. Będzie polski hit Netfliksa?