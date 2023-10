Julia Wieniawa doskonale wie, jak duże budzi zainteresowanie. Co ciekawe, wiele osób w polskim show-biznesie lubi ją oceniać. Niedawno zrobił to Rafał Grabias z programu "Królowe życia" w TTV, który stwierdził, że jest "butna i pyszna". Co na to sama zainteresowana? W rozmowie z Party.pl aktorka wbiła szpilę wszystkim, którzy wypowiadają się na jej temat.

Julia Wieniawa odpowiada na krytykę gwiazdora "Królowych życia"

Julia Wieniawa jest gwiazdą nowego serialu Polsatu "Teściowe". Gra tam z Joanną Kurowską, która niedawno w rozmowie z Party.pl mocno zachwalała aktorkę. Kiedy powiedzieliśmy o tym Julii, ta zareagowała:

A nie „butna i pyszna”? Miło mi, że osoba która mnie zna i ze mną pracowała, wypowiedziała się na mój temat.

W ten sposób gwiazda nawiązała do głośnej wypowiedzi Grabiasa z "Królowych życia", jednocześnie dodała, że takie słowa w ogóle nie robią na niej wrażenia:

Staram się nie przejmować osobami ludźmi, których nie znam, z którymi nawet nie zamieniłam słowa. Raczej przyjmuję krytykę osób, które jakkolwiek mi imponują, albo których znam - mówi nam Julia.

Zobaczcie naszą rozmowę z gwiazdą!