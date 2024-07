Rozmaryn lekarski ze względu na swoje właściwości coraz chętniej uprawiany jest w doniczce. Roślinę można używać do potraw, nadając im aromatycznego zapachu jak i wykorzystywać w walce z przeziębieniem.

Rozmaryn lekarski – jak wygląda roślina?

Rozmaryn lekarski jest rośliną wywodzącą się z rejonów Morza Śródziemnego. Ma wysokość około 70 cm, a jej łodyga pokryta jest ciemnozielonymi liśćmi. Kiedy jej liście rozetrze się w dłoniach wydobędzie się z nich aromatyczny zapach.

Rozmaryn lekarski – jakie ma właściwości?

Rozmaryn lekarski posiada flawonoidy, garbniki i olejki eteryczne. Wykorzystywany jest do przyprawiania potraw, szczególnie do mięs grillowanych i do ziemniaków, gdyż nadaje on oryginalnego smaku. Ponadto stosowany jest przeciw przeziębieniom, gdyż ma działanie rozgrzewające i używany jest na różnego rodzaju bóle głowy. Zwalcza także problemy z niestrawnością i jest skuteczną rośliną na zmarszczki.

Rozmaryn lekarski – jak uprawiać roślinę?

Rozmaryn lekarski, który jest uprawiany w doniczce, wymaga corocznego przesadzania, najlepiej na wiosnę. Roślina pochodzi z okolic Morza Śródziemnego, więc lubi pomieszczenia jasne i dobrze nasłonecznione, dlatego powinna znajdować się na zewnętrznym parapecie. Najlepsza ziemia to gleba wapienna o zasadowym pH, uboga, ale dobrze zdrenowana. Zaleca się, by dno doniczki zapełnić żwirem, a dopiero potem wsypać do niej ziemię ogrodową. Roślina nie lubi zbyt dużej wilgotności, dlatego też nie trzeba jej podlewać codziennie, gdyż dobrze znosi lekkie przesuszenie. Wystarczy podlewać ją 2-3 razy w tygodniu, rzadziej, a bardziej obficie. Rozmaryn należy nawozić latem nawozem ekologicznym najlepiej raz w tygodniu. W zimie nie zaleca się stosowania nawozu. Rozmaryn lekarski zimą powinien znajdować się w chłodnym pomieszczeniu, gdzie temperatura nie przekracza 10 stopni. Należy też pamiętać, by roślinę przycinać od góry, aby się rozkrzewiła. Po przekwitnięciu zaleca się przyciąć ją mniej więcej do połowy łodygi.