Doda złożyła wszystkim panom życzenia z okazji Dnia Mężczyzn. Diwa zamieściła na swoim Instagramie filmik, w którym między innymi życzy wszystkim facetom samych pięknych dni, spędzonych w towarzystwie fantastycznych kobiet. Lecz wideo to nie wszystko. Do filmu gwiazda dołączyła wpis, w którym nie zabrakło odrobiny kontrowersji.

Wszystkiego najlepszego w Dniu Mężczyzny. Owszem, wszyscy faceci to złamasy i wszystkie kobiety to zdziry, ale nie ma nic piękniejszego niż to, co może się wydarzyć miedzy taką zdzirą i złamasem, którzy się pokochają - napisała piosenkarka