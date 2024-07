1 z 12

Doda chodzi na rehabilitację

Doda chodzi na rehabilitację. Artystka uczęszcza na regularne zajęcia do jednego z ośrodków rehabilitacyjnych w Warszawie. Dzięki ćwiczeniom, gwieździe w końcu udało się pozbyć bólu kręgosłupa, który towarzyszył jej od lat. Kilka lat temu gwiazda przeszła dwie operacje odcinka lędźwiowego. Miała również problem z odcinkiem szyjnym po upadku ze sceny w 2013 roku w czasie jednego z koncertów. Na szczęście, obecnie Doda ma się już dobrze, a regularne ćwiczenia rehabilitacyjne pozwalają jej zachować zdrowie i dobrą formę. Paparazzi udało się przyłapać Dodę w drodze na zajęcia. Piosenkarka była ubrana na sportowo, lecz nie zapomniała o charakterystycznych dla siebie.... obcasach! Wprawdzie nie były to tak lubiane przez gwiazdę seksowne szpilki, lecz sportowe sneakersy na koturnach, ale jednak. ;) Zobaczcie Dodę w nieco innym wydaniu. Jak wam się podoba jej look?

