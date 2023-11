Po osiągnięciu pełnoletności Roksana Węgiel musi mierzyć się z coraz bardziej skrajnymi reakcjami w mediach społecznościowych. Nastoletnia wokalistka może przeczytać sporo złośliwych uwag na swój temat. Życzliwi internauci uderzają w styl Roxie, a nawet w jej związek. Młoda gwiazda podkreśla, że zawraca sobie głowy negatywnymi komentarzami. Jednak od czasu do czasu zdarza jej się wejść w dyskusję z fanami.

Roksana Węgiel zaczepiona po koncercie z okazji Święta Niepodległości

Dopiero co Roksana Węgiel wywołała burzę na nowym nagraniu. Choć wokalistka nadal ma mnóstwo fanów, to możemy zauważyć, że w tym roku jest szczególnie często krytykowana przez internautów. Okazało się, że nawet koncert z okazji Święta Niepodległości może być pretekstem do medialnej sprzeczki. Nastoletnia gwiazda 11 listopada zagrała w sercu Krakowa na zaproszenie radiostacji RMF.

Wszystkiego najlepszego, Polsko! Śpiewaliśmy dziś biało-czerwone przeboje na rynku w Krakowie z Radiem RMF. A wy jak spędziliście ten dzień? — czytamy we wpisie Roksany Węgiel, która pojawiła się w towarzystwie zespołu Kombi i dziennikarzy.

Jeden z internautów postanowił skorzystać z okazji i zaczepić Roxie. Użytkownik zapytał, czy piosenkarka otrzymała honorarium za swój występ 11 listopada. Wokalistka odpowiedziała na zaczepkę.

Za darmo czy za siano? — zapytał fan.

Za głos tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy z nami śpiewali i byli tam razem z nami — odpowiedziała Roksana Węgiel.

Yhym, więc po co się chwalisz, że grasz z okazji Święta Niepodległości, skoro robisz to dla pieniędzy? — dodał życzliwy internauta.

Po tej wymianie szybko spora część fanek stanęła po stronie Roxie. Artystka może liczyć na wsparcie tysięcy internautów. Jednak nie da się ukryć, że ostatnio niemal każda jej aktywność budzi kontrowersje w oczach odbiorców.

Śledzicie karierę Roksany Węgiel?

