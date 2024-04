To był wielki dzień dla Dody. Osobiście inaugurowała pierwszy dzień stacjonarnej sprzedaży swoich perfum. Fani mogli spotkać ją osobiście a także zakupić jej autorski zapach stworzony pod osobistą marką Doda D'eau. Mamy dla Was zdjęcia z tego wydarzenia.

Perfumy Dody stacjonarnie - gdzie kupić?

Perfumy "Luna" to pierwszy zapach w pełni zaprojektowany i wyprodukowany przez Dodę. To nie tylko spełnienie jej marzeń ale krok w stronę fanów, którzy marzyli by pachnieć jak ona. "Luna" to unisex, czyli zapach odpowiedni zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Jednak nietuzinkowy i nie każdemu może podpasować. Oryginalny - podobnie jak Doda. Czym pachnie "Luna"? Znajdziecie w niej nuty drzewne, cytrusy, bergamotkę i morskie akordy. Perfumy Dody już w dniu premiery dostępne jedynie online, rozchodziły się jak świeże bułeczki. Teraz przyszedł czas by pójść o krok dalej. Doda zaczęła sprzedawać perfumy "Luna" również stacjonarnie. Na tę chwilę to jedna warszawska lokalizacja. Gdzie można kupić zapach Dody?

fot. Wojtalewicz Jarosław/AKPA

O sprzedaży stacjonarnej Doda poinformowała fanów w Prima Aprillis. Wielu z nich mogło myśleć, że to żart ale nie tym razem. Sprzedaż stacjonarna perfum Dody ruszyła 2. kwietnia 2024 roku. Perfumy "Luna" dostępne są w luksusowej perfumerii Quality Missala w Westfield Mokotów w Warszawie. Do tej pory to jedyna lokalizacja, gdzie możecie kupić oryginalne perfumy Dody. Ten wielki dla siebie dzień Doda musiała świętować w perfumerii, gdzie trafił jej produkt.

Spełniam kolejne marzenie, Luna stacjonarnie, dziękuję perfumeriaquality galeria Mokotów za owocną współpracę i wspaniałą energię - napisała na Instagramie.

W sprzedaży dostępne są perfumy "Luna" Doda D'eau o zawartości 50 ml w cenie w 287 zł. Doda miała również dobrą informację dla tych, których interesują mniejsze 10 ml wersje "Luny":

Nowe perfumetki za tydzień na mojej stronie.

Małych wersji "Luny" w postaci perfumetek nie kupicie stacjonarnie.

fot. Wojtalewicz Jarosław/AKPA

Pierwszy dzień sprzedaży stacjonarnej swoich perfum Doda nie mogła nie świętować. W Quality Missala w Westfield Mokotów pojawiła się więc nie tylko "Luna" ale i sama Doda. Wokalistka postawiła na czerwony total look. Wyłamywała się jedynie grafika na T-shircie z "Czarodziejską z Księżyca" ulubioną bajką Dody z dzieciństwa. Ten wybór to również nie przypadek - w końcu wiele projektów w karierze Dody miało powiązanie z astrologią a już szczególnie księżycem - jak m. in. w przypadku perfum, których flakon ma kształt księżyca.

