Przypadający 26 maja Dzień Matki to wspaniały moment dla wielu gwiazd, by mogły podziękować swoim rodzicielkom i przypomnieć wszystkim, ile im zawdzięczają. Przy okazji znane osobowości ze świata show-biznesu zdradzają internautom szczegóły ze swojego prywatnego życia i dzielą się osobistymi wspomnieniami. Nie dla wszystkich jest to jednak radosny i łatwy dzień. Wie o tym Oliwia Bieniuk, której mama odeszła już blisko dziewięć lat temu. Dziewczyna miała wówczas zaledwie dwanaście lat. Młoda aktorka przypomniała o Annie Przybylskiej w najnowszym wpisie. Fani natychmiast zareagowali.

Oliwia Bieniuk wspomina mamę. Zdjęcie z Anną Przybylską poruszyło internautów

Śmierć Anny Przybylskiej wstrząsnęła całą Polską. Mama Oliwii Bieniuk zmarła po wielomiesięcznej i nierównej walce z nowotworem trzustki. Rodzina cały czas pielęgnuje pamięć o aktorce, która podbiła serca Polaków. Niedawno w kinach pojawił się film dokumentalny "Ania", zaś na ścianie budynku gdyńskiego IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Orłowskiej 57 widnieje mural, przedstawiający wizerunek zmarłej artystki i jej dzieci.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Regularnie Annę Przybylską wspomina też jej córka. Z okazji Dnia Matki Oliwia Bieniuk opublikowała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie i dodała do niego wiersz autorstwa Wisławy Szymborskiej, "Kot w pustym mieszkaniu". Na koniec dodała też krótkie słowo od siebie.

Coś się tu nie zaczyna/ w swojej zwykłej porze. / Coś tu się nie odbywa / jak powinno. / Ktoś tutaj był i był, / a potem nagle zniknął / i uporczywie go nie ma. — czytamy.

Tęsknię — dodała.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy fanów, którzy pamiętają Annę Przybylską i wciąż tęsknią za aktorką. Serduszka w komentarzach zostawiły też gwiazdy, a wśród nich Barbara Kurdej-Szatan, Sylwia Grzeszczak oraz Karolina Gilon.

Myślę, że mama byłaby z Ciebie bardzo dumna. Masz swojego anioła w niebie. Do dziś nie mogę uwierzyć. Taka dobra i piękna osoba... Życie jest niesprawiedliwe. Mama opiekuje się wami z nieba. Mama czuwa nad tobą..

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Myślicie, że córka Anny Przybylskiej też zostanie gwiazdą? Warto przypomnieć, że po debiucie Oliwii Bieniuk w serialu wybuchła burza. Występ w "Gliniarzach" nie został odebrany zbyt ciepło...