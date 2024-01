Ewa z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcie i pozuje na nim w długiej sukni na tle eleganckiego wnętrza. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej wygląda niczym gwiazda filmowa, ale uwagę zwraca pewien szczegół. Chodzi o wymowne życzenia noworoczne...

Reklama

Ewa z "Rolnik szuka żony" składa życzenia noworoczne i nawiązuje do Waldemara

10. edycja "Rolnik szuka żony" była pełna zaskoczeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji, a najwięcej emocji wywołała relacja Ewy i Waldemara. Po jej zakończeniu okazało się, że Waldemar spotyka się z Dorotą i to oni dali sobie szansę, a dziś są razem i planują wspólną przyszłość. Tymczasem Ewa stara się rozwijać swoją pasję muzyczną i wykorzystuje swoją popularność po programie, grając koncerty. Teraz zaskoczyła życzeniami noworocznymi i pisze wprost, abyśmy traktowali innych, tak jak sami chcemy być traktowani.

Niech to będzie dobry rok dla Was! Życzmy sobie dobrze, wspierajmy się, traktujmy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani! napisała Ewa na Instagramie.

Instagram @ewaa_ka93

Zobacz także: Dorota z "Rolnika" wydała oświadczenie. Waldemar od razu zareagował

Reklama

Czyżby Ewa nawiązała do Waldemara i sytuacji z programu, a szczególnie ich ostatniej rozmowy w finale, która nie należała do najprzyjemniejszych? Trzeba przyznać, że to Waldemar z "Rolnik szuka żony" po programie dementował plotki na temat jego relacji z Ewą i nie ukrywał, że widzowie zobaczyli jedynie mały fragment tego, co działo się w gospodarstwie, a potem poza kamerami.

Waldemar i Ewa z "Rolnik szuka żony" Facebook@Rolnik szuka żony TVP

screen Rolnik szuka żony TVP