Związek Nicole Scherzinger i Lewisa Hamiltona od samego początku wzbudzał ogromną sensację. Ona piękna i utalentowana, on jeden z najlepszych kierowców Formuły 1. Tworzyli idealną parę… aż pojawiły się problemy!

Jak podają zagraniczne media, piosenkarka i sportowiec przechodzą kryzys! Według informatora „Daily Mirror” Nicole i Lewis coraz rzadziej się spotykają.

- Cały cza rozmawiają przez telefon, ale to nie to samo co spotkanie twarzą w twarz. Dlatego ostatnie sześć tygodni były dla nich trudne. Wszystko przez nawał obowiązków- zdradziła osoba z otoczenia Hamiltona.

Czy przez nadmiar pracy rozpadnie się związek słynnej pary?