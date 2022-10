Katarzyna Cichopek przez nowy związek ma kryzys wizerunkowy? Jest oświadczenie! 

Katarzyna Cichopek, mimo kontrowersji związanej z relacją z Maciejem Kurzajewskim, nadal rozwija swoją markę. Jakiś czas temu prowadząca "Pytanie na śniadanie" wzięła udział w imprezie biznesowej, a teraz tygodnik katolicki odniósł się to tego wydarzenia i pisze wprost o pustkach na widowni. Biznesowy partner Katarzyny Cichopek wydał oświadczenie dementuje medialne informacje!

Oświadczenie biznesowego partnera Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek od kilku miesięcy nieustannie jest gwiazdą, o które piszą prawie wszystkie media. Do niedawna gwiazda "M jak miłość" zdecydowanie unikała kontrowersji i razem z Marcinem Hakielem uchodzili za przykładną parę. W sierpniu para oficjalnie rozwiodła się, a niedawno za sprawą Pauliny Smaszcz, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się potwierdzić swój związek. Ich podróż do Izraela wywołała w sieci skrajne emocje i choć mają po swojej stronie wiele gwiazd, to zawrzało wśród środowisk katolickich.

Pani Cichopek publicznie zadeklarowała życie w nowym związku i opuszczenie małżonka. Takiej postawy nie można pochwalać, trzeba ją zdecydowanie skrytykować i pokazać, że ta droga prowadzi donikąd. Skoro małżeństwo przeżywa kryzys, to trzeba je naprawić, być może właśnie pojechać do Ziemi Świętej, tylko nie z nowym partnerem, a z mężem. I tam prosić o łaski, by małżeństwo odżyło - mówił Paweł Ozdoba, prezes katolickiego Centrum Życia i Rodziny w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

To nie wszystko! Teraz w tym samym tygodniku pojawiła się informacja, że na ostatnim panelu dyskusyjnym podczas imprezy biznesowej w Rzeszowie podczas występu Katarzyny Cichopek na sali były pustki.

Ostatnio, gdy na imprezie biznesowej w Rzeszowie opowiadała o swojej marce biżuterii, na sali były głównie puste krzesła - pisze katolicki tygodnik "Dobry Tydzień".

Na medialne doniesienia zareagował partner biznesowy Katarzyny Cichopek, który w rozmowie z portalem Plotek.pl przedstawił obszerne oświadczenie. Andrzej Haehne zdementował rewelacje na temat spotkania z aktorką i zapowiedział podjęcie kroków prawynych w celu zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.

My, jako marka YA, jesteśmy w momencie intensywnego rozwoju. Tego typu określanie sprawy i powielanie w dużej mierze nieprawdy może negatywnie wpłynąć na nasze działania biznesowe. Z pełnym przekonaniem muszę stwierdzić, że sama impreza cieszyła się gigantycznym zainteresowaniem. Organizator jest zachwycony osobą Katarzyny i koncepcją biznesową marki. Była to prelekcja, która cieszyła się podczas dwóch dni imprezy jednym z większych zainteresowań. To nie była konferencja prasowa, spotkanie z fanami, była to impreza typowo biznesowa. (...) Przez prawie godzinę Kasia nie mogła opuścić sali, tyle osób było zainteresowanych rozmowami o charakterze biznesowym z Katarzyną- czytamy w oświadczeniu Andrzeja Haehne opublikowanym na portalu Plotek.pl.

AKPA

Zobacz także: Maciej Kurzajewski komplementuje inną kobietę w "Pytaniu na śniadanie"! Mina Katarzyny Cichopek bezcenna!

Biznesowy partner Katarzyny Cichopek zdradził, jak naprawdę wyglądało spotkanie z aktorką.

To nie była konferencja prasowa, to nie było spotkanie z fanami. Natomiast była to impreza typowo biznesowa o tematyce start-upowej. (...) Muszę podkreślić, że mimo znakomitych nazwisk ze świata biznesu, Katarzyna doskonale się odnalazła i sama prelekcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Instagram / katarzynacichopek