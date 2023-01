Nowy związek Marcina Hakiela przechodzi kryzys? Partnerka tancerza zabrała głos

Marcin Hakiel opublikował w sieci nowe zdjęcie ze swoją partnerką. Wszystko wskazuje na to, że zakochani wybrali się dziś na romantyczną randkę, a tancerz pokazał fotkę z przygotowań do wyjścia. Marcin Hakiel już nie ukrywa, że po rozstaniu z Katarzyną Cichopek znalazł swoje szczęście u boku szczupłej blondynki. Spójrzcie tylko na ich wspólne zdjęcie! Marcin Hakiel z nową partnerką Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek nie ukrywał, że bardzo cierpi. Para ogłosiła, że to już koniec ich związku w marcu, a nieco ponad miesiąc później Marcin Hakiel w "Mieście Kobiet" zdradził powody rozstania z Katarzyną Cichopek. Była para oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo dokładnie 25 sierpnia- gwiazda TVP i tancerz rozwiedli się bez orzekania o winie. Od rozstania Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela minęło już ponad pół roku, a jak się ostatnio okazało, tancerz znalazł swoje szczęście u boku nowej partnerki. Marci Hakiel coraz częściej pokazuje w sieci kadry na których możemy zobaczyć go u boku tajemniczej blondynki. Teraz tancerz pochwalił się kolejnym romantycznym kadrem! Wychodne- napisał krótko pod zdjęciem z partnerką. Zobacz także: Katarzyna Cichopek zdecydowała się na odważne zmiany po rozwodzie. Co na to Marcin Hakiel? Ostatnio Marcin Hakiel i jego partnerka spędzili weekend nad jeziorem, a teraz wszystko wskazuje, że wybrali się na romantyczną randkę. Spójrzcie tylko na eleganckie stylizacje zakochanej pary. Widać, że Marcin Hakiel jest szczęśliwy i znów się uśmiecha. Zobacz także: Marcin Hakiel w końcu pokazał zdjęcie z nową partnerką! Posypały się gratulacje Przypominamy, że według doniesień "Super Expressu" partnerka Marcina Hakiela ma na imię Dominika i pochodzi z okolic Wrocławia. Para coraz częściej myśli ponoć o tym,...