"Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" to jeden z najbardziej oczekiwanych polskich filmów przyszłego roku. Wyreżyserowany przez Marię Sadowską i wyprodukowany przez Piotra Woźniaka-Staraka ("Bogowie") trafi do kin 27 stycznia. Już dzisiaj możecie zobaczyć u nas jego zwiastun, a w nim m.in. Piotra Adamczyka nago! To trzeba zobaczyć.

Zwiastun filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

"Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" opowiada o autorce bestsellerowego erotycznego poradnika "Sztuka kochania" Michalinie Wisłockiej, który w okresie PRL-u sprzedał się w nakładzie 7 milionów egzemplarzy! Wisłocka jako pierwsza w Polsce otwarcie mówiła o seksie, a z jej rad korzystali też pewnie Wasi rodzice, a może i dziadkowie :). W kolorową rolę lekarki, ginekolog i seksuolog w jednym wcieliła się w filmie Marii Sadowskiej Magdalena Boczarska. Partnerują jej Piotr Adamczyk, Eryk Lubos, Danuta Stenka, Arkadiusz Jakubik oraz Justyna Wasilewska.

"Jestem Stach!" - Piotr Adamczyk w filmie "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

"- Serce mają wszyscy! - A cipkę tylko połowa społeczeństwa, tak?"

"- A pan to kto? - Komitet powitalny".