Kinowa premiera filmu "Słaba płeć", w którym jedną z głównych ról zagrał Piotr Adamczyk już 1 stycznia. To historia opowiadająca o losach Zośki (granej przez Olgę Bołądź) - dziewczyny, która przyjeżdża do Warszawy, by zrobić wielką karierę w jednej z korporacji. W filmie, obok Adamczyka i Bołądź zobaczymy także Marietę Żukowską, Marcina Korcza, Katarzynę Figurę i Marka Bukowskiego.

Party.pl dotarło do filmiku, na którym widać, jak aktor w wyniku ostrej reakcji alergicznej spuchł na planie nowej komedii! Zobaczcie sami!

Oficjalny plakat filmu "Słaba płeć".

Olga Bołądź na prezentacji show "Gwiazdy w karetce".