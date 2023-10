Choć Piotr Adamczyk należy do najpopularniejszych polskich aktorów i z powodzeniem buduje karierę także za granicą, to o jego związku wciąż wiemy niewiele. Gwiazdor zaskoczył wszystkich w 2019 roku, gdy wziął ślub z Karoliną Szymczak. Jego relacja z młodszą o 19 lat aktorką była wielką niespodzianką dla fanów. Para pobrała się w sekrecie. Co jakiś czas w mediach społecznościowych pojawiają się ich wspólne zdjęcia, jednak gwiazdy nie są zbyt wylewne i unikają prywatnych tematów. Karolina Szymczak właśnie świętowała swoje 32. urodziny i pochwaliła się wyjątkowym prezentem, jaki dostała od męża.

Tak świętują Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk

Karolina Szymczak 25 października skończyła 32 lata. Ten szczęśliwy dzień modelka spędziła ze swoim ukochanym Piotrem Adamczykiem. Para pochwaliła się w mediach społecznościowych romantycznymi kadrami. Gwiazdor pokusił się o żart na temat swojej młodszej żony.

Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Urodziny mojej żony. Podobno martwią ją kurze łapki... Ja uważam, że ma bardzo piękne dłonie — napisał aktor.

Piotr Adamczyk w prezencie kupił swojej ukochanej biżuterię. Później para wybrała się na urodzinowy obiad. To jednak dopiero początek. Wygląda na to, że gwiazdor zrobił Karolinie Szymczak niespodziankę i porwał ją na zagraniczny urlop. Modelka wybrała się do Grecji.

Zostałam porwana na lotnisko i lecę na urlop urodzinowy. Jak tu go nie kochać — napisała 32-latka.

Pochodząca ze Złotoryi Karolina Szymczak to młoda aktorka, która ma już na koncie role w wielkich produkcjach. Żona Piotra Adamczyka zagrała w takich filmach jak "Polityka", "Gwiazdy" czy "Hercules". W Polsce głośno zrobiło się o jej występie w produkcji "Babilon" Damiena Chazelle'a, w której udział wzięli Brad Pitt, Margot Robbie oraz Tobey Maguire.

Wygląda na to, że miłość w związku Piotra Adamczyka i Karoliny Szymczak kwitnie, choć gwiazdy rzadko dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Natomiast 32-latka otwarcie mówi o swoich problemach zdrowotnych. Aktorka cierpi na endometriozę. Na swoim Instagramie regularnie propaguje ważne akcje w tym temacie.

