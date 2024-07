Na wczorajszej gali Viva Comet zjawiła się Zula, czyli kontrowersyjna uczestniczka "Top Model".

Zula Walkowiak już dawno przyznała się do swojej orientacji seksualnej i fakt, że jest lesbijką potwierdziła przyjściem na galę ze swoją partnerką.

Wprawdzie media niedawno donosiły, że Zula przyjęła oświadczyny swojego chłopaka, rapera Zaginionego, a tu proszę – na imprezę przyszła z dziewczyną.

My się już trochę zagubiliśmy, sami przyznajemy. Czyżby to byłą desperacka próba utrzymania zainteresowania mediów osobą Zuli? A Wy, co o tym wszystkim myślicie?