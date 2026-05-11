Gamou Fall i Hanna Żudziewicz sięgnęli po zwycięstwo w 18. edycji „Tańca z gwiazdami”, a po finałowym wieczorze coraz głośniej mówi się o tym, jak dopięto ich freestyle na ostatni guzik. W studiu, jeszcze zanim muzyka ruszyła, na widowni czekały kartki z podziękowaniami i konkretną prośbą o "pomoc" w trakcie ich finałowego występu: telefony w dłoń, latarki w górę i wspólne śpiewanie z zespołem.

"Taniec z gwiazdami": Kartki na krzesłach z instukcjami do występu Falla i Żudziewicz

W finale "Tańca z gwiazdami" liczy się każda sekunda: napięcie, emocje i ta jedna scena, którą widzowie mają zapamiętać na długo. W przypadku freestyle’u Falla i Żudziewicz zadbano o to, by publiczność nie była tylko tłem. Jak poinformował portal Pudelek.pl, na każdym krześle znalazła się kartka przygotowana specjalnie na ten występ - z podziękowaniami za wsparcie w trakcie całej edycji i z instrukcją, jak pomóc stworzyć odpowiedni klimat podczas ich ostatniego występu.

Wskazówki były proste, ale efektowne: podczas tańca widownia miała włączyć latarki w telefonach i włączyć się w śpiew.

Zaśpiewajcie z nami, włączcie latarki w telefonach. Dziękujemy, że byliście częścią tej pięknej przygody, bo najpiękniejsze rzeczy dzieją się między nami. Za każdy głos, każdą emocję i każdą wspólną niedzielę - przekazali w wiadomości widowni ,,TzG'' Fall i Żudziewicz.

Na kartkach pojawił się też dodatkowy element, który jeszcze bardziej podkręcał przekaz występu - cytat Alberta Camusa oraz słowa refrenu utworu I Ciebie też bardzo. To nie była przypadkowa „karteczka z prośbą”, tylko część pomysłu na wspólne przeżycie, w którym studio miało zagrać razem z parkietem.

Gdy freestyle Gamou Falla i Hanny Żudziewicz się rozpoczął, plan zadziałał dokładnie tak, jak zakładano. Studio w jednej chwili rozświetliły punkty z telefonów, a wspólne śpiewanie jeszcze bardziej podkreśliło wyjątkowość tej chwili.

"Taniec z gwiazdami". Finał pod lupą fanów, emocje nadal buzują

Zwycięstwo Gamou Falla i Hanny Żudziewicz w 18. edycji "Tańca z gwiazdami" wzbudza spore emocje także poza parkietem. Widzowie są podzieleni w ocenie finałowego rozstrzygnięcia, a atmosfera wokół werdyktu momentami robi się gorąca. Dodatkowym paliwem dla spekulacji stała się sytuacja z Kubą Wojewódzkim, który przed ogłoszeniem wyników napisał w sieci, że zna zwycięzcę.

Niemniej jednak wielu fanów show uważa, że ostatecznie poziom finału 18. edycji "Tańca z gwiazdami" był tak wysoki, że każda z par zasługiwała na zwycięstwo, dlatego taki werdykt również ich cieszy.

