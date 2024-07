Wygrana Osi Ugonoh w programie Top Model była wydarzeniem przełomowym. Po raz pierwszy polską edycję wygrała czarnoskóra modelka, która radzi sobie rewelacyjnie. Osi ma już za sobą kilka ciekawych sesji, a także udało jej się pójść w kilku pokazach. Ostatni, w którym brała udział, cieszył się ogromnym uznaniem. Zobacz: Udział Osi w pokazie La Manii stał pod znakiem zapytania. Decyzja zapadła

Dzisiaj zwyciężczyni show zagościła w porannym programie "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała m.in. o świętach spędzonych w Irlandii z rodziną. Oczywiście nie mogło zabraknąć temtu związanego z wygraną Osi w Top Model. Głos zabrał jej brat, Izu Ugonoh, który stwierdził, że to ogromny postęp, że to właśnie jego siostra została czwartą polską topmodel. Dodał także, że jest ona usosobieniem dobra i piękna, a w świecie mody o to ciężko:

To jest zwycięstwo dobra i piękna, a Osi właśnie to reprezentuje. Trochę by się zdawało, że w świecie, który jest taki bardzo zepsuty, świat mody, w którym nie ma miejsca na takie wartości, a okazało się, że ludzie jednak to dostrzegli i wybrali.To nie tylko świadczy o umiejętnościach Osi i o tym, że ma talent, że jest wspaniałą osobą, ale przede wszystkim o tym w jakim stanie jest Polska.

Wróżycie Osi karierę na miarę Anji Rubik?

