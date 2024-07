Zosia Ślotała jedzie na obóz z Anną Lewandowską! Do tej pory stylistka była wierna Ewie Chodakowskiej i jej treningom w studiu fitness. Teraz postanowiła jednak spróbować porad żony Roberta Lewandowskiego, bo bardzo chce nabrać zdrowych nawyków żywieniowych. W piątek Zosia Ślotała zamieściła na Instagramie zdjęcie kalorycznego hamburgera pisząc, że to ostatni błąd przed wyjazdem z Anią, który jest jutro. W komentarzach wspiera ją Lara Gesser, córka najbardziej znanej restauratorki w Polsce, która potwierdza, że Ania Lewandowska potrafi nakłonić do zdrowego jedzenia jak nikt inny, a jej przepisy są świetne:

No, @annalewandowskahpba da rade. Nigdy kasza jaglana nie byla tak smaczna :) - napisała Lara Gessler.

Zosia Ślotała liczy na to, że uda się Ani ją zmobilizować:

@lara_gessler jutro jadę! Coś czuję, że wkońcu do mnie przemówi i zmieni moje nawyki żywieniowe! ????????????????

Trzymamy kciuki!

Zosia Ślotała nie jest pierwszą gwiazdą, która zawierza swoją dietę Ani Lewandowskiej. Najbardziej znaną osobą, która zaufała Ani w tej kwestii jest... Robert Lewandowski - jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Trenerkę wspiera również Mariola Bojarska-Ferenc, która zna się na tej tematyce i jest w stanie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to, co robi Ania, jest bardzo profesjonalne. Jedną z gwiazd, która mocno zachwalała obozy gwiazdy, jest Agnieszka Szczurek. Dziennikarka brała udział niemal w każdym z nich. A Wy, doalibyście się namówić na taki wyjazd?

