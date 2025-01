Tego się nie spodziewałam, Ania Lewandowska zagrała w "Klanie"! Najwięksi fani mogli to przeoczyć

Ania Lewandowska to bez dwóch zdań kobieta wielu talentów. Nikt chyba jednak nie przypuszczał, że kiedykolwiek zobaczymy ją na planie serialu, a już tym bardziej "Klanu". Gdyby tego było mało, w blond włosach jest wręcz nie do poznania, to trzeba zobaczyć.