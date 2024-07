Już za kilka miesięcy Zosia Ślotała po raz pierwszy zostanie mamą. Stylistka starannie przygotowuje się do nowej roli, opisując swoje poczynania na blogu babyboomzosi.pl. I chociaż prowadzenie bloga o ciąży i macierzyństwie nie wszystkim przypadło do gustu, to celebrytka kompletnie się tym nie przejmuje. Zobacz: Najpierw Kołakowska, a teraz Korwin Piotrowska. Blog Zosi Ślotały w ogniu krytyki

Zosia Ślotała w rozmowie z Babyonline.pl zdradziła, że kupiła już trzy komplety ubranek i zaczęła urządzać pokoik dziecięcy.

- Jestem przesądna więc w ogóle nie powinnam kupować, ale tak na razie mam trzy i to naprawdę musiałam się bardzo powstrzymywać. To jest ta miła część gdzie można się trochę przygotować. Jestem troszkę między młotem a kowadłem bo z jednej strony jestem przesądna i wiem, że powinnam poczekać do samego końca a z drugiej strony nigdy nie wiesz kiedy urodzisz. Moja natura osoby, która zawsze chce być przygotowana i gotowa, cokolwiek by się nie wydarzyło nie pozwala mi na to, żeby zostawić to na ostatnią chwilę. Więc tak czasami się łamię i od czasu do czasu coś kupię- zdradziła przyszła mama.