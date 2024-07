Mateusz Gessler nie ukrywa, że w jego domu to jego żona zajmuje się przygotowywaniem posiłków. Okazuje się, że słynny restaurator i juror programu "MasterChef Junior" nie gotuje dla swojej rodziny. W rozmowie z Faktem Mateusz Gessler przyznaje, że przez nadmiar obowiązków i brak czasu to właśnie jego żona króluje w kuchni.

W domu gotuje żona. To wynika po prostu z braku czasu, rzadko jestem w domu - mówi Mateusz Gessler.

Okazuje się również, że właściciel kultowej restauracji Warszawa Wschodnia na warszawskiej Pradze i nowego lokalu, który zostanie otwarty już we wrześniu w stolicy- w młodości wcale nie chciał zostać kucharzem i nie wiązał swojej przyszłości z gastronomią z którą związana była jego rodzina.

Całe życie miałem różne marzenia i do nich dążyłem. Nie chciałem iść w stronę gastronomii, jak byłem w szkole, bo to miałem przecież na co dzień - mówi Mateusz Gessler.