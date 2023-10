Andrzej Sołtysik i Patrycja Sołtysik wzięli ślub w 2015 roku. Kiedy się poznali ona miała zaledwie 21 lat. Ukochany był więc od niej ponad 2 razy starszy. Różnica wieku nigdy nie była dla nich przeszkodą, chociaż często była powodem do plotek. Co o swoim związku i ponad dwóch dekadach różnicy wieku mówią Sołtysikowie?

Andrzej i Patrycja Sołtysikowie bawili się na Party Fashion Night 2023. W rozmowie z Party.pl opowiedzieli o swoim podejściu do różnicy wieku, jaka ich dzieli. Żona dziennikarza podkreśliła, że wraz z mężem idealnie się dopełniają, a to ile lat ich dzieli według peselu nie ma przełożenia na ich codzienność:

Nie oznacza to jednak, że nie ma sytuacji, kiedy różnica wieku daje się im we znaki:

Zdaję sobie sprawę, szczególnie kiedy do Stasia mówimy, nie możemy powiedzieć "w naszych czasach". Jest ten przeskok: "jak tata był mały" i "jak mama była mała" to są jednak zupełnie inne okresy, ale uczciwie powiem, że z pewnych spraw sobie żartujemy ale nie jest to coś przeszkadza.