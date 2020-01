Wiesia w "Pytaniu na Śniadanie" o seksie i jej smutnej historii: "Wyrzuciłam męża z domu. Zdradził mnie!"

Wiesia (5 kwietnia skończy 69 lat) to jedna z najbarwniejszych uczestniczek "Sanatorium miłości". Wiesia pojawiła się w niedzielę w "Pytaniu na Śniadanie", gdzie zdradziła wiele pikantnych szczegółów - ze swojego życia przed "Sanatorium miłości" oraz już z programu. Wiesię do programu zgłosił jej bratanek. Czy Wiesia ma świadomość, jakie zamieszanie wywołała w Polsce?

Okazuje się, że Wiesia miała w przeszłości męża, z którym ma dzieci. Jednak jak relacjonuje kobieta, mąż ją zdradził i przestał zajmować się dziećmi, dlatego Wiesia postanowiła pożegnać go raz na zawsze.

Sparzyłam się kiedyś na moim mężu, tak bardzo że musiałam go wyrzucić z domu (...) To jest tak, że osoba zainteresowana dowiaduje się na samym końcu, tak też było w moim przypadku. Najgorsze było to, że jak rozchodzi się małżeństwo, to są jeszcze dzieci. Ja mogę powiedzieć publicznie, że mój mąż zrobił błąd, że nie interesował się dziećmi, a dzieci ma wspaniałe. Dzieci nie powinny ponosić z tego powodu żadnych konsekwencji - powiedziała Wiesia.