Mariusz Totoszko i Justyna Tomańska przez wiele lat tworzyli zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Partnerka wokalisty była bowiem jego mendżerką. Była, ponieważ jakiś czas temu para zdecydowała się na wielkie zmiany. Justyna Tomańska na swoim profilu na Facebooku poinformowała wówczas, że przestaje pełnić funkcje menadżera swojego znanego męża. Zobacz: Totoszko z ukochaną całują się nad Bałtykiem

Okazuje się, że żona Mariusza Totoszko podjęła taką decyzję ponieważ postanowiła zostać blogerką! Justyna Tomańska założyła stronę najlepszedladzieci.com, która poświęcona jest dzieciom i ich rodzicom. Tomańska odwiedza i ocenia miejsca w których rodziny z dziećmi mogą wypoczywać.

- Justyna Tomańska, pomysłodawczyni i prowadząca program, jest zaangażowana w szeroką pojętą działalność na rzecz dzieci- czytamy na stronie. Jako świadoma mama chce zapewnić swojemu dziecku najlepsze warunki rozwoju. Propaguje zdrowy styl życia, poszukuje stymulujących rozwój intelektualny i fizyczny dzieci przedmiotów. Justyna odwiedza obiekty przeznaczone dla najmłodszych, by je ocenić pod tym względem. Jedną z jej pasji są także podróże, dlatego pokonać kilkaset kilometrów w ciągu jednego dnia to dla Justyny nie trud, a dodatkowa atrakcja. W podróżach towarzyszą jej dzieci w różnym wieku i to ich opinia jest decydująca.