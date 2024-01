Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani 9 stycznia. Byłych szefów CBA po prawomocnym wyroku osadzono w zakładach karnych w Radomiu i Przytułach Starych. Po pozbawieniu wolności polityków Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie doszło do demonstracji z udziałem prawicowych działaczy. W ramach protestu Kamiński i Wąsik rozpoczęli głodówkę. Prezydent Andrzej Duda złożył wniosek o ułaskawienie i zwolnienie z odbywania kary na czas postępowania posłów. W mediach pojawiła się relacja żony Mariusza Kamińskiego, która niedawno widziała się z mężem. Mówi o zagrożeniu zdrowia i życia osadzonego.

Zaraz po aresztowaniu byłych szefów CBA żona Macieja Wąsika opowiedziała o dramatycznej codzienności bez męża. Roma Wąsik i Barbara Kamińska pojawiły się 11 stycznia na marszu w Warszawie. Obie panie przemawiały zaraz po Jarosławie Kaczyńskim i podkreśliły, że posłowie PiS zostali osadzeni bezprawnie.

Na łamach portalu Niezalezna.pl Barbara Kamińska wypowiedziała się o stanie zdrowia męża, z którym widziała się w poniedziałek, 15 stycznia. Ujawniła, że Mariusz Kamiński nigdy nie był tak chudy. Obawia się, że głodówka może poważnie zaszkodzić byłemu szefowi CBA.

Miałam dzisiaj widzenie z mężem. To bardzo trudne i bolesne widzieć swojego męża, który w chwili obecnej waży 52 kg. Nigdy tyle nie ważył. Mój mąż nie lubi, jak się mówi o jego zdrowotnych sprawach, ale uznałam, że jestem żoną i mam pewne obowiązki. Państwo wszyscy muszą to wiedzieć i muszę powiedzieć to innym – może to przyczyni się do tego, że każdy zobaczy, co dzieje się w Polsce

– powiedziała Barbara Kamińska.