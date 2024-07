Ostatnie tygodnie były dla Andrzeja Grabowskiego i jego rodziny bardzo dramatyczne. Okazuje się bowiem, że żona aktora doznała udaru mózgu. Anita Kruszewska trafiła na dwa tygodnie do jednego z warszawskich szpitali. Na szczęście, jak sama żona Grabowskiego zdradziła, już czuje się lepiej. Kruszewska w rozmowie z magazynem "Dobry tydzień" opowiedziała o tym, jak wyglądały ostatnie dni.

- Któregoś poranka obudziłam się i niedowidziałam. W drugiej połowie dnia lekko opadła mi powieka. Myśląc, że to jest porażenie nerwu twarzowego, udałam się do przychodni. A stamtąd karetką zawieziono mnie do szpitala. Czuję się już naprawdę dobrze. Chciałabym serdecznie podziękować za wspaniałą opiekę lekarzom i pielęgniarkom z bielańskiego szpitala. Wakacje zostawiamy na później, nie mogę się opalać.