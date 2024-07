Zosia Ślotała pojechała na Euro 2016. Stylistka przebywa obecnie w Paryżu. Mecz Francja-Islandia obejrzała na żywo na stadionie. Nie wiedzieliśmy, że Zosia jest tak wielką kibicką piłki nożnej!

Niestety, Polacy odpadli już z turnieju, więc jeśli stylistka zamierza zabawić we Francji dłużej, to nie będzie miała już okazji, by kibicować naszej drużynie. Na szczęście, Paryż oferuje również wiele innych atrakcji, nie tylko mecze. ;) Zosia Ślotała przyjemnie spędza czas, odwiedza muzea, ciesząc cię francuską kuchnią i... imponując stylizacjami. Jej look ze stadnionu jest bardzo hot! Zosia na mecz wybrała strój wygodny, ale jednocześnie bardzo stylowy. Miała na sobie modną bomber jacket, legginsy oraz stylowe dodatki. Zobaczcie i oceńcie sami!

Zosia Ślotała ćwierćfinałowy mecz Francja-Islandia objerzała na żywo na stadionie w Paryżu!

I przy okazji błysnęła stylizacją. ;)