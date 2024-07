Zofia Ślotała przedłużyła pobyt w Wenecji po ślubie Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka. Stylistka była jednym z gości weselnych na ślubie prezenterki i milionera. Najwyraźniej stylistce w Wenecji tak bardzo się spodobało, że postanowiła spędzić tam jeszcze kilka dni. Swój pobyt w najpiękniejszym z włoskich miast gwiazda relacjonuje na swoim Instagramie. Polecamy: 7 sprawdzonych pomysłów na tanie wakacje za granicą

Zosia Ślotała cieszy się urokiem romantycznych, weneckich uliczek oraz odwiedza tamtejsze galerie sztuki. To już kolejne w tym roku wakacje gwiazdy. Stylistka tego lata miała okazję wypoczywać już w słonecznej Grecji, na rajskiej Teneryfie oraz ćwiczyć formę na obozie Anny Lewandowskiej. Wcale się nie dziwimy Zosi, że to właśnie w Wenecji została na dłużej. Jej zdjęcia na Instagramie to najlepszy dowód na to, że w Wenecji można się zakochać!

Zobacz też: Agnieszka Szulim podpisała intercyzę przed ślubem z Piotrem Starakiem? "W tym związku naprawdę jest miłość"

Zosia Ślotała wypoczywa w Wenecji.

Spędza czas na zwiedzaniu i podziwianiu tego przepięknego miasta.

Odwiedza tamtejsze galerie sztuki, które zaliczane są do najlepszych na świecie.

Zosia Ślotała była gościem na ślubie Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka.