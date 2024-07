Znana stylistka Zofia Ślotała została ambasadorką największego klubu zakupowego w Polsce – Zlotewyprzedaze.pl. Od czerwca tworzone przez nią stylizacje trafiają do prawie 3 mln Internautów w całej Polsce. Zlotewyprzedaze.pl rozpoczęły współpracę z Zofią od wyjątkowo mocnego akcentu. Stylistka została zaproszona na sesję zdjęciową do Azji.

Zofia Ślotała to jedna z najbardziej utalentowanych młodych stylistek w Polsce. Ukończyła z wyróżnieniem Instituto Europeo di Design w Mediolanie. Doświadczenie zdobywała we włoskiej redakcji magazynu Vogue u boku redaktora naczelnego. Dziś współpracuje z najlepszymi polskimi projektantami, jest brand managerem marki Just Paul. Jej sesje zdjęciowe ukazują się w magazynach takich jak Gala, Viva!, czy premierowym wydaniu luksusowego C’est la vie. W dwutygodniku Flesz Zofia ma swoją stałą rubrykę, którą przejęła od Kasi Tusk. Ubiera m.in. Borysa Szyca czy Annę Czartoryską.

Nowa ambasadorka Złotewyprzedaże.pl posiada także doświadczenie w pracy w telewizji – ubiera prowadzących program Pytanie na Śniadanie, w którym ma też autorskie wystąpienia.

Od teraz – dzięki współpracy z klubem zakupowym Zlotewyprzedaze.pl - doradza w zakresie stylizacji co 10. polskiemu Internaucie. Sesja rozpoczynająca współpracę odbyła się w Azji. Materiał zdjęciowy powstał podczas dwóch przystanków – w Hong Kongu i na Filipinach. Gwiazda połączyła wyjazd z wakacjami. Na plażach wyspy Boracay (Filipiny) cieszyła się towarzystwem swoich przyjaciół.

Zobacz backstage z sesji do Złotych Wyprzedaży: