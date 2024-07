Paris Hilton, która pojawiła się w Polsce na otwarciu centrum handlowego w Katowicach, pokazywała się nam w wielu kreacjach. I pomimo tego, że przywiozła ze sobą kilkadziesiąt walizek z ubraniami, dziedziczka fortuny Hiltonów nie mogła odmówić sobie kolejnych zakupów w Silesia City Center. Co chwilę przebierała się w nowe sukienki i chwaliła się nimi przed tłumnie zgromadzonymi fotoreporterami.

Okazuje się, że Paris przygotowała sobie również specjalną „kreację” do snu…

Celebrytka pochwaliła się oryginalną piżamą na Twitterze. W kombinezonie w lamparcie cętki gwiazda szykowała się do odpoczynku.

Podobają się Wam drapieżne śpioszki Paris?

