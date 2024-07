Kolejna marka postawiła na tę formę promocji. W końcu żyjemy ni etyle w erze obrazkowej, co multimedialnej. Marka Tatuum, która na rynku polskim jest od bardzo wielu lat stworzyła filmik wizerunkowy dla kolekcji na jesień-zimę 2012/13. Pamiętajcie, że w mini produkcjach tego typu nie chodzi o to by pokazać wszystkie ubrania z danej linii, a raczej przedstawić klimat, w którym jest utrzymana. Dlatego twórcy przedstawiają zestawienia jakie możesz stworzyć dzięki ubraniom z metką Tatuum.

Dzięki tej krótkiej etiudzie dowiadujemy się, że marka przygotowuje ciekawą, nowoczesną kolekcję, która przypadnie do gustu młodym osobom, które wiedzą, co jest na czasie. Stonowane, ciepłe kolory. Naturalne materiały, luźne konstrukcje, czyli wszystko to, co będzie niezbędne w przyszłych sezonach.

Reżyseria: Marek Straszewski

Zdjęcia: Magdalena Kowalczyk

Muzyka: Ju Cho

Stylizacja: Alicja Kowalska

Makijaż i fryzury: Rafał Żurek

Modelka: Charlotte/Model Plus

Modele: Janek/Rebel Models, Kamil/United For Models

Poniżej zamieszczamy film Tatuum. Jesteśmy ciekawi waszych opinii.

