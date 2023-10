Chociaż od śmierci Violetty Villas minęło już ponad 12 lat, w wielu sercach jest ona wciąż żywa i nadal wywołuje sporo emocji. O podtrzymanie pamięci o wokalistce walczą również jej najbliżsi. Już jakiś czas temu zapowiadano, że powstaje film opowiadający o życiu artystki. Teraz ujawniono, że budżet tej produkcji jest zawrotnie wysoki.

Violetta Villas przez wiele osób była uważana za legendę polskiej muzyki. Wiadomo, że jej talent doceniano także za granicą - w prasie francuskiej i amerykańskiej określana była, jako "głos ery atomowej" oraz "biały kruk wokalistyki światowej". Na jej repertuar składało się kilkaset piosenek w dziesięciu językach, a zdaniem niektórych przez pewien czas uchodziła za "polski symbol seksu". Do dziś wzbudza emocje, a kwestia jej zagadkowej śmierci jest omawiana przez liczne portale. Nic dziwnego, że rodzina artystki postanowiła zrealizować o niej film. "Dzięcioł i Violetta" będzie opowiadał o relacji gwiazdy z synem Krzysztofem Gospodarkiem.

- To opowieść o chłopcu, który walczy o odnalezienie swojego miejsca w życiu matki, Violetty Villas. Towarzysząc jej w drodze do sławy, przegrywa z jej uzależnieniem. Paradoksalnie, to odrzucenie staje się jego zbawieniem - można przeczytać na stronie internetowej producenta.

Zobacz także: Doda w mocnych słowach o pomniku Violetty Villas: "Tylko wyrzuty sumienia można wyciszyć"

O produkcji mówi się od kilku lat, jednak to w zeszłym roku pojawiły się pierwsze konkrety, kiedy ogłoszono, że w główną rolę wcieli się Sandra Drzymalska. Wiadomo również, że za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska, która z synową diwy, Małgorzatą Gospodarek, stworzyła scenariusz. Choć w ostatnim czasie o filmie nie jest głośno, to ujawniono, że cały czas trwają przygotowania i zbierane są fundusze.

- Obecnie jesteśmy na etapie castingów do pozostałych ról. Na razie obsadzona została tytułowa bohaterka. Zbieramy koproducentów – to czasochłonny proces. Będziemy składać wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, liczymy na dofinansowanie. (...) Scenariusz jest już skończony, mamy finalną wersję. Powstał we współpracy z rodziną Violetty Villas. Chciałabym powiedzieć więcej, ale teraz przyszłość filmu zależy od jednej, zasadniczej kwestii – domknięcia budżetu. W tej chwili można jedynie trzymać kciuki, żeby producentowi filmu udało się to wszystko spiąć - powiedziała Bielawska w rozmowie z Onetem.