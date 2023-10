"Kler" pobił rekord otwarcia w kinach - naprawdę niewiele zabrakło, by przekroczył milion w ciągu całego weekendu (piątek-niedziela) ( Polecamy: "Kler" z REKORDEM WSZECH CZASÓW w polskim kinie! Ile widzów obejrzało film w weekend? WYNIKI ) . Już teraz film Smarzowskiego został okrzyknięty sukcesem. Niewiele osób jednak wie, że "Kler" początkowo miał mieć zupełnie inny tytuł. Opowiedział o tym sam Wojciech Smarzowski. Zobacz: "To jest jak cios w splot słoneczny" Arkadiusz Jakubik opowiada o filmie "Kler". Przy okazji zdradził szczegóły swojej roli. MOCNE! Smarzowski w rozmowie z "Newsweekiem" zdradził, że tytuł jego filmu miał początkowo brzmieć zupełnie inaczej, a mianowicie... "Głęboka taca". Pierwotnie film miał nosić tytuł "Głęboka taca". Dowiedziałem się, że księża nie mówią "głęboka taca", ale "cicha taca". Liczy się szelest banknotów, nie brzęk monet - powiedział Smarzowski. Czy "Kler" jest oparty na faktach? W związku z "Klerem" pojawiło się wiele spekulacji, jakoby film miał być wzorowany na faktach. Jak do tych uwag ustosunkowuje się sam Smarzowski? Reżyser, zapytany o to, czy filmowy arcybiskup jest postacią wzorowaną na Sławoju Leszku Głodziu , powiedział wprost by " nie drążyć tematu ". Smarzowski mówi, że film nie jest oparty na faktach, chciał pokazać w "Klerze" trzy główne grzechy: "dążenie do władzy, chciwość i żądzę" . Zobacz też: "Kler" twórcy muszą oddać miliony złotych dotacji A wy widzieliście już "Kler"? A jeśli nie, to czy się wybieracie do kin? POLECAMY: "Kler"Smarzowskiego nie będzie pokazywany w jednym z kin! Jest zbyt kontrowersyjny? Oglądaliście już "Kler"? Film miał mieć tytuł "Głęboka taca".