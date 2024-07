W pracy spędzamy większość naszego czasu. Pomimo, iż w biurze często nie możemy sobie pozwolić na modowe i makijażowe eksperymenty, chcemy wyglądać pięknie. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy makijaż, który podkreśli atuty naszej urody, ale nie będzie rzucał się w oczy, ani tworzył nienaturalnej maski.

W taki makijau należy unikać zbyt świecących cieni, mocno połyskujących błyszczyków i szminek o zbyt intensywnym kolorze.

Zopoznaj się z naszym instruktarzem!

1. Wybierz podkład, który będzie wyglądał naturalnie, ale utrzyma się na skórze przez kilkanaście godzin

2. Niedoskonałości skóry ukryj za pomocą korektora.

3. Przypudruj twarz, aby zapewnić matowe wykończenie

4. Na całą ruchomą powiekę nałóż cień w kolorze kości słoniowej.

5. Załamanie górnej powieki zaznacz brązowym cieniem.

6. Tym samym cieniem zaznacz od połowy dolną powiekę.

7. Przy linii rzęs namaluj kreskę brązowym eyelinerem.

8. Aby kolor nie był zbyt intensywny rozetrzyj ją pedzelkiem tym samym ciemnym cieniem, którego użyłaś do zaznaczenia kształtu oka.

9. Aby oko wydało się większe, a nasza twarz wypoczęta podkreśl białą kredką wewnętrzną dolną powiekę.

10. Jasny, lekko opalizujący cień nałóż pod łuk brwiowy. To samo zrób w wewnętrznych kącikach oczu.

11. Żeby twarz nie wyglądała zbyt płasko wymodeluj twarz brązerem.

12. Na szczyty kości policzowych nałóż róż.

13. Usta podkreśl matową szminką w kolorze zbliżonym do odcienia ust.

